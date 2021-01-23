Бари Алибасов был госпитализирован 22 января в одну из столичных клиник. Продюсера сразу же поместили в отделение интенсивной терапии.
Сын Алибасова сообщил, что у его отца начались осложнения после покушений на его жизнь.
"Да ситуация простая, у папы небольшое осложнение с кровообращением, из-за этого он плохо ходит. Кровь не доходит до пальцев ног и не доходит до участков мозга, которые отвечают за операционную память", — отметил Алибасов-младший.
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.