Бари Алибасов находится в реанимации из-за проблем с кровообращением

Бари Алибасов был госпитализирован 22 января в одну из столичных клиник. Продюсера сразу же поместили в отделение интенсивной терапии.

Сын Алибасова сообщил, что у его отца начались осложнения после покушений на его жизнь.