Собчак показала шикарную виллу на Мальдивах

Журналистка устроила себе череду незабываемых отпусков.

Если другие звёзды выбирают между несколькими открытыми курортными направлениями одно, то Ксения Собчак решила посетить в короткое время сразу два сказочных уголка планеты.

Недавно ведущая вернулась с ОАЭ. Прошло немного времени, как Собчак снова полетела отдыхать — на это раз на Мальдивы.

Журналистка периодически публикует в Сети снимки с райского отпуска. Ксения Анатольевна похвасталась своей виллой, в которой она проводит свой отпуск. Стоимость апартаментов — 350 тысяч рублей в сутки. Собчак отдыхает на курорте Joali Maldives, расположенном на атолле Раа. Звезда арендовала одну из самых дорогих вилл, площадью 860 квадратных метров.

Подписчиков впечатлил размах отдыха Собчак, которые поинтересовались источником дохода звезды.