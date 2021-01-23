Сябитова не поверила в расставание Бузовой и Давы

Телесваха заподозрила пару в стремлении пропиариться за счёт скандала.

Ольга Бузова объявила о расставании со своим бойфрендом Давидом Манукяном.

До этого отношения ведущей и блогера внешне выглядели весьма красиво. На Мальдивах Дава и Бузова устроили романтическую свадьбу, которая, однако, не имеет юридической силы на территории России.

Именно это обстоятельство Роза Сябитова посчитала главным аргументом в пользу версии о погоне за хайпом.