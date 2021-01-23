Телесваха заподозрила пару в стремлении пропиариться за счёт скандала.
Ольга Бузова объявила о расставании со своим бойфрендом Давидом Манукяном.
До этого отношения ведущей и блогера внешне выглядели весьма красиво. На Мальдивах Дава и Бузова устроили романтическую свадьбу, которая, однако, не имеет юридической силы на территории России.
Именно это обстоятельство Роза Сябитова посчитала главным аргументом в пользу версии о погоне за хайпом.
"Надо прийти в ЗАГС, расписаться и поставить штамп в паспорте. Только при этих условиях вы считаетесь мужем и женой, всё остальное — пиар. В случае Оли Бузовой и Давы — как раз та самая хайповая история. Это очень хорошо заходит, у нас российские люди это очень любят. На этом ещё очень долго можно давать о себе знать…
Оля Бузова — очень успешный и денежный проект, нравится он или нет. Замуж вышла она, и что дальше обсуждать? Счастливую жизнь? Ничего подобного, надо обсуждать расставание", — объяснила телеведущая в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.