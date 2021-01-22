После ссоры Бузова и Манукян отписались друг от друга в соцсетях

Конфликт ведущей и блогера запечатлела на видео Мария Погребняк.

Праздник в честь 35-летия Ольги Бузовой прошёл весело и с размахом. Омрачила торжество только размолвка именинницы с возлюбленным.

На видео попал момент, когда Ольга Бузова отталкивает Давида Манукяна, который пытается что-то объяснить Ольге. Бузова отделывается от жениха и с азартом позирует на фоне салюта, запущенного в её честь.

Гости праздника предположили, что конфликт произошёл из-за того, что Манукян явился на праздник с большим опозданием.

Давид Манукян в сторис Instagram опубликовал обращение, которое озадачило подписчиков блогера. Настроение у Давы на видео было подавленным.