Конфликт ведущей и блогера запечатлела на видео Мария Погребняк.
Праздник в честь 35-летия Ольги Бузовой прошёл весело и с размахом. Омрачила торжество только размолвка именинницы с возлюбленным.
На видео попал момент, когда Ольга Бузова отталкивает Давида Манукяна, который пытается что-то объяснить Ольге. Бузова отделывается от жениха и с азартом позирует на фоне салюта, запущенного в её честь.
Гости праздника предположили, что конфликт произошёл из-за того, что Манукян явился на праздник с большим опозданием.
Давид Манукян в сторис Instagram опубликовал обращение, которое озадачило подписчиков блогера. Настроение у Давы на видео было подавленным.
"Что бы ни происходило в моей жизни, я занимаюсь своим любимым делом", — объяснил Манукян, вспомнив одно из своих последних достижений — участие в проекте "Танцы со звездами".
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.