Мать Дани Милохина рассказала, почему отказалась от сыновей

Женщина по имени Любовь Бережная живёт в маленьком посёлке в 100 километрах от Оренбурга.

У матери блогеров Дани и Ильи Милохиных новый муж, сын и дочка. Семья сравнительно благополучная.

Услышав о своих старших сыновьях, Любовь начинает плакать.

"Мои, мои мальчишки. Но имею ли я право так говорить? Кто я им, чужой человек! Когда с их отцом познакомилась, мне 17 лет было. Он к тому времени уже отсидел за угон, и меня мама сразу стала отговаривать, мол, он не пара. Но я любила его. Мне 39 сейчас и могу сказать, что любила я только Вячеслава, так знаете по-настоящему, с бабочками в животе. И он меня любил: были и цветы, и подарки. В 18 я родила Илюшку, замуж он меня не звал, и это стало первым звоночком. Мы жили у моих родителей в крошечной комнатушке. Илье было всего полгода, когда его отец стал гулять. Он красавец был и бабы к нему просто липли. Он уходил, потом возвращался, говорил, что любит, и умолял о прощении, — рассказала Любовь в беседе с корреспондентом "Комсомольской правды".

По словам Бережной, её первый муж настаивал, чтобы она сделала аборт, избавившись от второго сына, однако она родила Даню. Позже женщина узнала, что супруг пристрастился к наркотикам. Она осталась одна.

"Проснулась и поняла: я ничего сыновьям дать не могу. Угла своего нет, кормить их нечем. Возвращаться к родителям своим я не хотела тогда. Сейчас понимаю, что была дурой, но тогда было именно так. Меня с головой накрыла мысль, что Илюшке и Данилке без меня будет лучше. Я одела их, вызвала такси и поехала в социальную службу. Они плакали, Илья, он же старшенький, так смотрел в глаза с какой-то вселенской грустью. Но я в тот момент словно уже была мертва: ничто во мне не дрогнуло. Тогда я не хотела отказываться от них навсегда и написала заявление, мол, прошу временно присмотреть за детьми", — объяснила Бережная.

Женщина, однако, так и не вернулась за сыновьями.

Даня во многих интервью объяснял, что не хочет встречаться с биологическими родственниками, так как не испытывает к ним никаких чувств.