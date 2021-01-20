Друзья Началовой прокомментировали рождение её второго ребенка

Коллеги по творческому цеху певицы, поддерживающие с её семьёй тёплые отношения, разъяснили ситуацию недоумевающим поклонникам.

В Сети множатся слухи по поводу того, что суррогатная мать родила с помощью биологического материала Юлии Началовой ребёнка.

Александр Панайотов уверен, что у Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года в возрасте 38 лет, не рождался ребёнок после её кончины.

СМИ сообщали, что исполнительница и её возлюбленный судья Вячеслав Кудря хотели завести ребёнка, однако у Началовой возникли проблемы с вынашиванием плода. Пара якобы заморозила яйцеклетку Юлии, благодаря чему у певицы якобы родился сын уже после её смерти от суррогатной матери. Сообщалось, что ребёнок живёт с отцом.

"О господи! Это полный бред! Это полная ахинея! Это чушь!" — высказал свою точку зрения Панайотов в интервью "Комсомольской правде".

Исполнитель уверен, что информация ложна на сто процентов. Панайотов объяснил, что общается с семьей Началовой, поэтому ему известна достоверная информация. Также он рассказал, что певица не встречалась с Кудрей. Их связывала только дружба