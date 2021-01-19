Известная в 90-е годы певица Светлана Владимирская уже давно не ведёт публичную жизнь. Она бросила карьеру ради секты Виссариона.
Сейчас артистка живёт в Красноярском крае, у неё собственный дом и большое хозяйство. Однако Владимирская недавно попала в реанимацию из-за риска для жизни. Об этом рассказала её подруга Татьяна Лысенко.
"Сейчас Светлана находится в красноярском стационаре. Давайте, впрочем, по порядку. В свое время у нее развился панкреатит. Света лечилась, ездила к медикам. Когда попала в стационар, ее разрезали, сделали операцию. Но в Минусинске не было той аппаратуры, которая нужна, поэтому ее повезли в Красноярск — а это 500 километров. Случился перетонит. Стали делать новую экстренную операцию", — объяснила знакомая певицы.
По словам Лысенко, Владимирская перенесла уже шесть операций, хотя раньше не жаловалась на здоровье.
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