Харламов почтил память Грачевского

Юморист Гарик Харламов прокомментировал кончину известного режиссёра Бориса Грачевского.

Создатель "Ералаша" умер 14 января из-за коронавируса.

"Я не помню его невесёлым, не помню, чтобы он не улыбался или был в каком-то плохом настроении. Жизнерадостный был", — отметил Харламов.

Также юморист сообщил, что последний раз общался с Грачевским около двух недель назад.