Юморист Гарик Харламов прокомментировал кончину известного режиссёра Бориса Грачевского.
Создатель "Ералаша" умер 14 января из-за коронавируса.
"Я не помню его невесёлым, не помню, чтобы он не улыбался или был в каком-то плохом настроении. Жизнерадостный был", — отметил Харламов.
Также юморист сообщил, что последний раз общался с Грачевским около двух недель назад.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.