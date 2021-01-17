Увязший в долгах сын Грачевского в своё время спас "Ералаш" от краха

Телохранитель и друг Бориса Грачевского рассказал, что легендарный журнал был на грани исчезновения из-за финансовых проблем.

Приятель Максима Борисовича объяснил, что сын худрука "Ералаша" спас киножурнал от больших проблем.

"В 90-е годы "Ералаш" мог закончиться, если бы не Максим. Он был очень крупный бизнесмен, хотя и окончил ВГИК, работал на приличной работе и помог в возрождении "Ералаша", вложил очень хорошие деньги. Если бы не сын его, конечно, "Ералаш" бы заглох", — вспомнил мужчина.

Сейчас бизнес-дела Грачевского-младшего идут крайне плохо.

Борису Юрьевичу даже пришлось заложить свою недвижимость, чтобы спасти сына от долгов.

Бизнесмен задолжал банку и государству астрономическую сумму денег — более одного миллиарда рублей.