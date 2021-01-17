Валерия резко ответила тем, кому не понравилось имя её внучки

Сын певицы Арсений Шульгин стал отцом в 22 года.

Имя ребёнку молодые родители придумали совместно.

Валерия трогательно поздравила невестку Лиану Волкову с днём рождения. Он сказала спасибо жене сына за то, что она осчастливила Арсения, родив ему очаровательную девочку.

Первенец в молодой семье появился в первый день 2021 года — 1 января.

"Ваша любовь — большое счастье и для нас, родителей. И еще, огромное тебе спасибо за нашу необыкновенную Селин", — написала исполнительница.

Большинство подписчиков Валерии присоединились к добрым поздравлениям, однако нашлись и те, кто не одобрил выбор имени для ребёнка.

"Может быть в честь Селин Дион? — предположили интернет-пользователи. "Это что, её зовут как актёра из "Улицы разбитых фонарей — Селин?", — шутили сетевые остряки. "Что за дурацкое имя — Селин?" — писали фолловеры.

Валерии не понравились такие рассуждения.