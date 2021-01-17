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Павел Деревянко похвастался загорелым телом и идеальным прессом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Артист сейчас отдыхает с дочерью Варварой на Мальдивах.

Павел Деревянко опубликовал в своём Instagram-аккаунте снимок, который восхитил подписчиков.

У популярного актёра — безупречная спортивная фигура и "железный" пресс. Пляжные фото лучше всего отражают хорошую физическую форму Деревянко.

На фото Павел щеголяет с голым торсом, напрашиваясь на комплименты армии своих поклонниц.

Экзотические пейзажи райского уголка планеты — являются идеальным фоном для импровизированных фотосессий атлета.

Отпуск у артиста подходит к концу. Он спешит использовать последние денёчки райского отдыха по максимуму.

"Еще немного раздетого солнечного тела и все — в Москву, домой", — подписал красивые снимки актер.

"Прям Аполлон!", — отметили фолловеры.

 

Автор: Елена Былкина
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