Артист сейчас отдыхает с дочерью Варварой на Мальдивах.
Павел Деревянко опубликовал в своём Instagram-аккаунте снимок, который восхитил подписчиков.
У популярного актёра — безупречная спортивная фигура и "железный" пресс. Пляжные фото лучше всего отражают хорошую физическую форму Деревянко.
На фото Павел щеголяет с голым торсом, напрашиваясь на комплименты армии своих поклонниц.
Экзотические пейзажи райского уголка планеты — являются идеальным фоном для импровизированных фотосессий атлета.
Отпуск у артиста подходит к концу. Он спешит использовать последние денёчки райского отдыха по максимуму.
"Еще немного раздетого солнечного тела и все — в Москву, домой", — подписал красивые снимки актер.
"Прям Аполлон!", — отметили фолловеры.
Худрук "Ералаша" пытался вызволить сына из "долговой ямы".