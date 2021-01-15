Подруга Грачевского опубликовала оборванную переписку с лидером Ералаша

На последнее сообщение Борис Юрьевич так ничего и не ответил.

Близкие, знакомые и поклонники Бориса Грачевского надеялись, что режиссёр сумеет побороть болезнь. Сам Борис Юрьевич сохранял бодрость духа и даже делал селфи в больничной палате с аппаратом искусственной вентиляции лёгких.

"А вот и меня попутала злая зараза! Лежу в больничке! Под капельницами!", — обращался кинодеятель к подписчикам в Instagram.

Так как к поражённому COVID-19 основателю "Ералаша" не пускали (все свидания были через стекло), то последней связью с миром для него оставался телефон.

Борис Юрьевич вёл переписку с друзьями.

Одну из таких переписок опубликовала у себя на страничке близкая подруга кинодеятеля Светлана Туманова.

Женщина переписывалась с Борисом Юрьевичем незадолго до его кончины.

"Благословен Судья праведный! Дружили с 1988, гостил с первой семьей у меня в Мюнхене в 1988… Успела попрощаться 7 января…" — написала Светлана в своём микроблоге.

Свой пост Туманова сопроводила скрином переписки с Грачевским.

— Мы хорошо молимся? Идёшь на поправку? — Стараюсь! — Молодец, так держать! Обязательно всё будет хорошо! С НГ! — (ответ смайликами). — Боря, скажи, когда можно сняться с молитвы. Надеюсь, скоро! Держись! — Пока нет. — Боря, пишут, что ты уже проснулся. Ждём!

Ответа Светлана Туманова так и не дождалась.