На последнее сообщение Борис Юрьевич так ничего и не ответил.
Близкие, знакомые и поклонники Бориса Грачевского надеялись, что режиссёр сумеет побороть болезнь. Сам Борис Юрьевич сохранял бодрость духа и даже делал селфи в больничной палате с аппаратом искусственной вентиляции лёгких.
"А вот и меня попутала злая зараза! Лежу в больничке! Под капельницами!", — обращался кинодеятель к подписчикам в Instagram.
Так как к поражённому COVID-19 основателю "Ералаша" не пускали (все свидания были через стекло), то последней связью с миром для него оставался телефон.
Борис Юрьевич вёл переписку с друзьями.
Одну из таких переписок опубликовала у себя на страничке близкая подруга кинодеятеля Светлана Туманова.
Женщина переписывалась с Борисом Юрьевичем незадолго до его кончины.
"Благословен Судья праведный! Дружили с 1988, гостил с первой семьей у меня в Мюнхене в 1988… Успела попрощаться 7 января…" — написала Светлана в своём микроблоге.
Свой пост Туманова сопроводила скрином переписки с Грачевским.
— Мы хорошо молимся? Идёшь на поправку?
— Стараюсь!
— Молодец, так держать! Обязательно всё будет хорошо! С НГ!
— (ответ смайликами).
— Боря, скажи, когда можно сняться с молитвы. Надеюсь, скоро! Держись!
— Пока нет.
— Боря, пишут, что ты уже проснулся. Ждём!
Ответа Светлана Туманова так и не дождалась.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.