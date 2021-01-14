Воробьёв прокомментировал слухи о свадьбе с Зубаревой

Актёр решил рассеять тревогу поклонниц.

Алексей Воробьёв не любит рассказывать о своей личной жизни. Однако актёра вынудили объяснить некоторые недоразумения.

В Сети множатся слухи о том, что актёр втайне женился на враче Наталье Зубаревой, которая находится на сносях.

Воробьёв разместил в своём Instagram-аккаунте серию снимков с эффектной блондинкой, которая играла в его новом клипе. После этого поклонники забросали артиста вопросами, почему он не выкладывает фото с беременной женой.

"У меня нет жены. И нет девушки. Хватит верить всему, что вы видели на новостных сайтах", — высказался Алексей.

Ранее Алексею Воробьёву приписывали романы с Анной Чиповской, Викторией Дайнеко и Оксаной Акиньшиной.