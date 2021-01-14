Молодой друг Светличной попросил не сравнивать его с Шаляпиным

37-летнего актёра возмутили слухи о его романе с 80-летней звездой "Бриллиантовой руки".

Светлана Светличная рассказала о дружеских отношениях с актёром Иваном Николаевым, однако пресса восприняла её слова превратно.

Одна из самых красивых актрис советского кино объяснила, что очень дорожит дружбой с молодым приятелем. Она рассказала, что молодой человек является для неё защитой и родственной душой. Артистка также призналась что ценит Николаева и за красоту, поэтому не прочь поцеловать его в щечку.

Вполне невинные слова Светличной переврали, заподозрив актрису в том, что она завела молодого любовника.

Актёр Иван Николаев поспешил опровергнуть нелепые домыслы. Он разместил в своём микроблоге видеообращение