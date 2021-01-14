37-летнего актёра возмутили слухи о его романе с 80-летней звездой "Бриллиантовой руки".
Светлана Светличная рассказала о дружеских отношениях с актёром Иваном Николаевым, однако пресса восприняла её слова превратно.
Одна из самых красивых актрис советского кино объяснила, что очень дорожит дружбой с молодым приятелем. Она рассказала, что молодой человек является для неё защитой и родственной душой. Артистка также призналась что ценит Николаева и за красоту, поэтому не прочь поцеловать его в щечку.
Вполне невинные слова Светличной переврали, заподозрив актрису в том, что она завела молодого любовника.
Актёр Иван Николаев поспешил опровергнуть нелепые домыслы. Он разместил в своём микроблоге видеообращение
"Более 12 лет мы снимались с ней в кино, поддерживаем дружеские отношения, она мой старший боевой товарищ и сравнивать меня с Прохором Шаляпиным — настолько гадко, мерзко и низко, что в это может поверить только сумасшедший человек", — сказал Николаев в Instagram
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.