Дрожжина подала в суд на дочь Алексея Баталова

Обвиняемая в мошенничестве актриса придумала замысловатый ход.

Наталья Дрожжина, в собственность которой перекочевало имущество народного артиста СССР Алексея Баталова, уверила, что хочет вернуть недвижимость вдове и дочери Баталова.

"Дрожжина хочет вернуть всё имущество. Но сделать этого не может, потому что оно арестовано. Следователь снять арест не хочет, сама Гитана Аркадьевна тоже не идёт навстречу. К слову, мы провели почерковедческую экспертизу — подписи на документах принадлежат Гитане Аркадьевне. Так что решили обратиться в суд, чтобы расторгнуть договор и всё вернуть, так сказать, в принудительном порядке", — рассказал адвокат супругов Анатолий Кучерена в интервью "МК".

В иске Дрожжиной сказано, что в адрес ответчицы были направлены предложения расторгнуть заключенные договоры пожизненного содержания с иждивением, однако данные предложения оставлены без ответа.

Адвокат актрисы объясняет, что его клиентка желает расторгнуть договор. Признавать его недействительным Дрожжиной невыгодно, так как виновная сторона обязана выплатить вред и издержки, которые причинила.