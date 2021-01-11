На могиле Владимира Шаинского в ближайшем будущем появится памятник. После смерти композитора его семья столкнулась с финансовыми трудностями.

Помощь решила оказать Алла Пугачёва. Об этом рассказал сын композитора Вячеслав.

"Я позвонил одной артистке, которая начинала свой творческий путь с песен Шаинского, и объяснил мотивацию всей затеи. Она пригласила меня к себе, посмотрела макет и дала деньги на памятник. Имя певицы — Алла Пугачева", — отметил Шаинский-младший.