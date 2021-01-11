"Очень близкие отношения": Решетова о воссоединении с Тимати

Через несколько месяцев после рождения сына Ратмира Анастасия Решетова и Тимати объявили о разрыве отношений.

Однако недавно начали появляться слухи о воссоединении пары на фоне их совместного отдыха в Дубае. Модель рассказала подписчикам, что действительно сейчас очень близко общается с экс-возлюбленным, но о восстановлении романтических отношений не может быть и речи.