Через несколько месяцев после рождения сына Ратмира Анастасия Решетова и Тимати объявили о разрыве отношений.
Однако недавно начали появляться слухи о воссоединении пары на фоне их совместного отдыха в Дубае. Модель рассказала подписчикам, что действительно сейчас очень близко общается с экс-возлюбленным, но о восстановлении романтических отношений не может быть и речи.
"Нет, не вместе. Но тем не менее поддерживаем очень близкие, теплые отношения в том числе и ради ребенка. Это очень важно, ведь на нас лежит ответственность за его психическое здоровье в будущем. Многие привыкли к тому, что после расхода люди не стремятся поддерживать хорошие отношения, а лишь ругаются и судятся. Наверное поэтому наше совместное времяпровождение вызывает массу вопросов и недоверие", — написала Решетова в Instagram.
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