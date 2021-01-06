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Бабкина не дала в обиду молодого возлюбленного

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица возмущена тем, что её жениху приписывают романы с молодыми любовницами.

Бабкина не дала в обиду молодого возлюбленного

Надежда Бабкина в своей книге "Модная народная" объяснила, что её возлюбленный Евгений Гор вовсе не такой, каким его стремятся представить СМИ.

Надежда Георгиевна убеждена, что её жених — не альфонс. Всю грязь, которую льют на Гора СМИ, она воспринимает как попытки расстроить её отношения с Евгением.

"При этом никто не говорит о том, что у Жени мощное музыкальное образование, что он очень одаренный парень, знающий в совершенстве три иностранных языка, что он пишет потрясающую музыку", — сказала исполнительница.

Бабкина разъясняет, что Евгений Гор тяжело воспринимает "шушуканья за спиной", поэтому принципиально не ходит на ток-шоу.

"Несмотря на то, что Женя гораздо моложе меня, мне кажется, что душой он старше", — объяснила артистка.

 

Автор: Елена Былкина
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