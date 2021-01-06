Певица возмущена тем, что её жениху приписывают романы с молодыми любовницами.
Надежда Бабкина в своей книге "Модная народная" объяснила, что её возлюбленный Евгений Гор вовсе не такой, каким его стремятся представить СМИ.
Надежда Георгиевна убеждена, что её жених — не альфонс. Всю грязь, которую льют на Гора СМИ, она воспринимает как попытки расстроить её отношения с Евгением.
"При этом никто не говорит о том, что у Жени мощное музыкальное образование, что он очень одаренный парень, знающий в совершенстве три иностранных языка, что он пишет потрясающую музыку", — сказала исполнительница.
Бабкина разъясняет, что Евгений Гор тяжело воспринимает "шушуканья за спиной", поэтому принципиально не ходит на ток-шоу.
"Несмотря на то, что Женя гораздо моложе меня, мне кажется, что душой он старше", — объяснила артистка.
На сегодняшний день иностранные граждане и лица, не имеющие российского гражданства, постоянно проживающие в России, имеют право на получение страховой пенсии.