Бабкина не дала в обиду молодого возлюбленного

Певица возмущена тем, что её жениху приписывают романы с молодыми любовницами.

Надежда Бабкина в своей книге "Модная народная" объяснила, что её возлюбленный Евгений Гор вовсе не такой, каким его стремятся представить СМИ.

Надежда Георгиевна убеждена, что её жених — не альфонс. Всю грязь, которую льют на Гора СМИ, она воспринимает как попытки расстроить её отношения с Евгением.

"При этом никто не говорит о том, что у Жени мощное музыкальное образование, что он очень одаренный парень, знающий в совершенстве три иностранных языка, что он пишет потрясающую музыку", — сказала исполнительница.

Бабкина разъясняет, что Евгений Гор тяжело воспринимает "шушуканья за спиной", поэтому принципиально не ходит на ток-шоу.