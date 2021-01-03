Ведущая "Орла и решки" приютила бездомного пса.

Собаку нашла на крыльце Юлия Коваль. Блогер пожалела пса, который, вероятно, испугался петард и удрал от хозяев.

Лабардор телеведущей, однако, не принял нового гостья, поэтому огромный зверь отправился к Насте Ивлеевой.

Насте пёс приглянулся. поэтому она захотела оставить собаку у себя.

"Короче, тут такое дело, Юля Коваль нашла пёселя 31 декабря! Вернее, он сам пришёл на крыльцо и не собирался уходить. Но Юлькин лабрадор не особо сдружился с новеньким и малого стало сильно жаль. Хозяева пока не объявились, и мы решили пока приютить его у себя! Интересно, он сам убежал или…Мистер Собакевич, оставайтесь тут, пожалуйста!", — написала Ивлеева в Instagram.