Комик пытался показать, кто в доме хозяин, однако жена поставила его на место.
Павла Волю, которого на заре Comedy Club называли "гламурным подонком", всё чаще называют подкаблучником.
Юморист решил доказать поклонникам, что у него дома царит патриархат.
Воля перевоплотился в брутального самца, который держит жену в повиновении.
Уверенным голосом Воля поздравил фолловеров с Новым годом. На заднем фоне в фартуке стояла его жена Ляйсан Утяшева и смиренно поддакивала каждому его слову, тихо утирая слёзы.
"Всем, кто смотрит это видео, настоящего семейного Нового года. Чтобы крепкие были семьи, чтобы все хорошо было — муж накормлен, чтобы дети постираны были, чтобы уроки были выучены, чтобы было в доме всё как следует: чтобы украшено шарами было — торжественно и празднично. Крепких семей. взаимопонимания, равенства и любви большой", — сказал Воля голосом альфа самца.
Юморист обратился в очередной раз к супруге и спросил тоном, не терпящем возражения, правильно ли он сказал про любовь.
"500 рублей, как там у тебя эскортницы брали", — подколола зарвавшегося супруга Ляйсан.
"Такое поздравление испортить", — посетовал Воля.
Звезда шокировала публику откровенным признанием.