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Ляйсан Утяшева припомнила Павлу Воле его эскортниц

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Комик пытался показать, кто в доме хозяин, однако жена поставила его на место.

Ляйсан Утяшева припомнила Павлу Воле его эскортниц

Павла Волю, которого на заре Comedy Club называли "гламурным подонком", всё чаще называют подкаблучником.

Юморист решил доказать поклонникам, что у него дома царит патриархат.

Воля перевоплотился в брутального самца, который держит жену в повиновении.

Уверенным голосом Воля поздравил фолловеров с Новым годом. На заднем фоне в фартуке стояла его жена Ляйсан Утяшева и смиренно поддакивала каждому его слову, тихо утирая слёзы.

"Всем, кто смотрит это видео, настоящего семейного Нового года. Чтобы крепкие были семьи, чтобы все хорошо было — муж накормлен, чтобы дети постираны были, чтобы уроки были выучены, чтобы было в доме всё как следует: чтобы украшено шарами было — торжественно и празднично. Крепких семей. взаимопонимания, равенства и любви большой", — сказал Воля голосом альфа самца.

Юморист обратился в очередной раз к супруге и спросил тоном, не терпящем возражения, правильно ли он сказал про любовь.

"500 рублей, как там у тебя эскортницы брали", — подколола зарвавшегося супруга Ляйсан.

"Такое поздравление испортить", — посетовал Воля.

Автор: Елена Былкина
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