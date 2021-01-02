Ляйсан Утяшева припомнила Павлу Воле его эскортниц

Комик пытался показать, кто в доме хозяин, однако жена поставила его на место.

Павла Волю, которого на заре Comedy Club называли "гламурным подонком", всё чаще называют подкаблучником.

Юморист решил доказать поклонникам, что у него дома царит патриархат.

Воля перевоплотился в брутального самца, который держит жену в повиновении.

Уверенным голосом Воля поздравил фолловеров с Новым годом. На заднем фоне в фартуке стояла его жена Ляйсан Утяшева и смиренно поддакивала каждому его слову, тихо утирая слёзы.

"Всем, кто смотрит это видео, настоящего семейного Нового года. Чтобы крепкие были семьи, чтобы все хорошо было — муж накормлен, чтобы дети постираны были, чтобы уроки были выучены, чтобы было в доме всё как следует: чтобы украшено шарами было — торжественно и празднично. Крепких семей. взаимопонимания, равенства и любви большой", — сказал Воля голосом альфа самца.

Юморист обратился в очередной раз к супруге и спросил тоном, не терпящем возражения, правильно ли он сказал про любовь.