Анна Семенович положительно относится к бодипозитиву, однако для неё существуют рамки.

Певица призналась, что иногда не позволяет себе слишком много есть, поскольку не хочет "отжираться до 120 килограмм".

"Я много поездила по России и другим странам, видела людей. И вот в залах на выступлениях сидят не худенькие девушки с модельным ростом. Нет, там женщины обычного телосложения. У меня нормальная фигура. Есть попа, грудь, и я горжусь этим. Я за бодипозитив, за любовь к себе. Конечно, не позволяю себе отжираться до 120 килограммов, занимаюсь спортом, но и сильно себя не ограничиваю", — отметила артистка.