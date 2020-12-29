Недавно стало известно, что полицейские приехали на вызов в квартиру Бари Алибасова, однако продюсер не открыл им дверь.
Стражам порядка пришлось выбить дверь в квартиру, чтобы выяснить, что произошло с продюсером. Сын Алибасова объяснил, что произошло на самом деле. По его словам, отец упал с лестницы и попросил вызвать "скорую", однако медики не смогли получить доступ к пострадавшему.
"Есть информация, что упал с лестницы. Попросил помощника вызвать "скорую". Когда она приехала, дверь не открывалась. Сейчас пытаемся дозвониться, чтобы он открыл дверь милиции и "скорой", и вообще разобраться, что сейчас с ним. Сейчас разбираюсь с этим вопросом. Милиция и "скорая" находятся у его двери", — объяснил Алибасов-младший.
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