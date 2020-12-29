Медики не могли помочь Бари Алибасову

Недавно стало известно, что полицейские приехали на вызов в квартиру Бари Алибасова, однако продюсер не открыл им дверь.

Стражам порядка пришлось выбить дверь в квартиру, чтобы выяснить, что произошло с продюсером. Сын Алибасова объяснил, что произошло на самом деле. По его словам, отец упал с лестницы и попросил вызвать "скорую", однако медики не смогли получить доступ к пострадавшему.