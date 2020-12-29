Дмитрий Соколов примчался "на выручку" схиигумену Сергию

Основатель "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов одним из первых примчался в Среднеуральский женский монастырь, как только стало известно о задержании схиигумена Сергия.

"Он и его супруга — известные сторонники отлученного отца Сергия. Соколов рассказал, что застал момент приезда полиции", — сообщает ТГ-канал Mash.

Более того, Сергей Романов (мирское имя отлучённого от церкви схиигумена) — духовник Соколова.

Как рассказал шоумен изданию "КП-Екатеринбург", его на территорию монастыря не пропустили.

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*видео снято и предоставлено "КП-Екатеринбург" Дмитрием Соколовым, его голос — за кадром.