Айза Долматова сообщила, что её общий сын с рэпером Гуфом Сэм записал свой первый трек.

Клип на песню был опубликован на странице Гуфа. Исполнитель попросил своих фанатов поддержать стремления 9-летнего сына.

"Вот и настал этот день. Господи! Мамочки, уверена, вы меня сейчас поймете! Ведь совсем недавно он еще умещался в моих руках, а сейчас читает рэп и снимает свой собственный клип! Первый клип! Первая песня", — написала Долматова.