Подписчики раскритиковали Успенскую за публикацию в Instagram

Поклонников смущает поведение королевы шансона.

66-летняя исполнительница поздравила в своём микроблоге известного российского дипломата Марию Захарову с днём рождения.

Певица адресовала Захаровой много тёплых слов.

"Сегодня день рождения прекрасного человека. Человека, который приходит на помощь, без каких-либо просьб. Человека настоящего, достойного, справедливого, чувственного", — написала Успенская в Instagram.

Певица рассказала, что Захарова приходила ей на помощь, когда она особенно в этом нуждалась.

"Машенька была одной из тех, кто вдохновил меня на то, чтобы жить, бороться и идти дальше", — отметил певица.

Подписчики неоднозначно восприняли пост исполнительницы.