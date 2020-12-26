Поклонников смущает поведение королевы шансона.
66-летняя исполнительница поздравила в своём микроблоге известного российского дипломата Марию Захарову с днём рождения.
Певица адресовала Захаровой много тёплых слов.
"Сегодня день рождения прекрасного человека. Человека, который приходит на помощь, без каких-либо просьб. Человека настоящего, достойного, справедливого, чувственного", — написала Успенская в Instagram.
Певица рассказала, что Захарова приходила ей на помощь, когда она особенно в этом нуждалась.
"Машенька была одной из тех, кто вдохновил меня на то, чтобы жить, бороться и идти дальше", — отметил певица.
Подписчики неоднозначно восприняли пост исполнительницы.
"Только переподписалась на Успенскую. Забыла почему отписывалась!", — пишут негодующие фолловеры.
"Что сталось с Успенской? Облизывает всех бывших своих врагов и друзей! На Собчак лезет всем своим туловищем, Целуя её, вот так унижаясь!" — удивляются подписчики.
Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.