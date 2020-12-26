Никто не хочет транслировать "Дом-2". Проект может окончательно умереть

Похоже, что агрессивная пиар-компания, которую использовали создатели проекта "Дом-2" может сыграть с ними плохую шутку.

Напомним, недавно появились новости о том, что шоу закрывается. Однако это оказалось правдой только отчасти. На самом деле проект хотели перенести с ТНТ на другой телеканал.

Уже сейчас выяснилось, что ни один телеканал не хочет вести трансляцию проекта. Об этом рассказал бывший его участник Рустам Солнцев.