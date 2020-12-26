Похоже, что агрессивная пиар-компания, которую использовали создатели проекта "Дом-2" может сыграть с ними плохую шутку.
Напомним, недавно появились новости о том, что шоу закрывается. Однако это оказалось правдой только отчасти. На самом деле проект хотели перенести с ТНТ на другой телеканал.
Уже сейчас выяснилось, что ни один телеканал не хочет вести трансляцию проекта. Об этом рассказал бывший его участник Рустам Солнцев.
"Проект дорогой в производстве, при этом интерес аудитории к нему последние годы снижался. Пока остаются небольшие шансы, что он будет идти на онлайн платформе или на мелком канале. Но когда это случится, то ради повышения рентабельности придется провести оптимизацию", — отметил Солнцев.
Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.