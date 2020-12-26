Натуральный блондин российской эстрады рассказал о своём досадном промахе.

Николай Басков рассказал, как в череде новогодних корпоративов певец впал в рассеянность и перепутал место проведения концерта.

"У меня декабрь всегда был насыщенным, потому что сыпалась масса заказов на мероприятия и корпоративы. Как-то я должен был выступать в ресторане "Метрополь". В назначенное время я приехал, подошел к ведущему и сказал, что готов выступать. Меня выпустили на сцену, я отработал программу, и тут мне звонит директор и спрашивает, где я пропадаю и почему не явился на мероприятие. Оказалось, что мой корпоратив проходит этажом выше", — рассказал исполнитель в интервью на YouTube-канале "Gazgolder".