Натуральный блондин российской эстрады рассказал о своём досадном промахе.
Николай Басков рассказал, как в череде новогодних корпоративов певец впал в рассеянность и перепутал место проведения концерта.
"У меня декабрь всегда был насыщенным, потому что сыпалась масса заказов на мероприятия и корпоративы. Как-то я должен был выступать в ресторане "Метрополь". В назначенное время я приехал, подошел к ведущему и сказал, что готов выступать. Меня выпустили на сцену, я отработал программу, и тут мне звонит директор и спрашивает, где я пропадаю и почему не явился на мероприятие. Оказалось, что мой корпоратив проходит этажом выше", — рассказал исполнитель в интервью на YouTube-канале "Gazgolder".
Для собравшихся на корпоративе людей появление Баскова стало приятным сюрпризом. Зрители были крайне благодарны певцу, решившему перед ними выступить, несмотря на то, что они его об этом не просили.
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