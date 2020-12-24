Друг Джигарханяна взыскал долг с Виталины Цымбалюк-Романовской

Будучи супругой народного артиста, пианистка заняла у приятеля мужа крупную сумму денег.

Ресторатор Юрий Растегин рассказал, что дал женщине два миллиона рублей под расписку. В документе значилась дата возвращения долга.

Виталина, по словам Растегина, не уложилась в указанные сроки. Ресторатор опасался, что вовсе не увидит своих денег.

Чтобы как-то повлиять на свою должницу, бизнесмен вынужден был обратиться в суд.

"Как только решение суда вступило в силу, она тут же рассчиталась", — сказал Растегин.

Несмотря на то, что предпринимателю пришлось прибегнуть к букве закона, он остался доволен поведением Виталины.

Он был уверен, что женщина будет скрывать средства на своих счетах, однако она, по его словам, поступила порядочно.