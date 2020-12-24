"Миссия невыполнима": бьюти-блогер попытался переночевать в хрущёвке

Блогер-миллионник Андрей Петров решил пойти по пути "экстремальных" развлечений и переночевать в "хрущёвке" в спальном районе Москвы.

Бьюти-блогер, живущий в апартаментах Москва-сити, снял на сутки "хрущёвку" за 1800 рублей в спальном районе Москвы. Он собирался переночевать в ней с друзьями, чтобы понять, как живут люди в обычных квартирах. Когда молодые люди приехали на место предполагаемого ночлега, их ужасу не было предела.

"Это просто ***! Я в таких условиях не был никогда! Воняет, как будто здесь сдох кто-то!", — заявил Андрей Петров, подробно показав на видео интерьер "хрущёвки".

В итоге компания отказалась от ночёвки в "убитой квартире" и, выпив бутылку шампанского за семь тысяч рублей, вернулась обратно в Москва-сити.

"Отсюда кажется, что там можно жить. Я реально думал, что там переночую. Но когда ты уже там, это просто "миссия невыполнима", — прокомментировал приключение блогер, уже находясь в своих апартаментах.

Многие подписчики (всего у Андрея Петрова их 1,2 миллиона) расценили такой контент как хайп на бедности.