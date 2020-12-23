Дружинин о Пугачёвой: "Больше не буду с этой женщиной работать никогда"

Хореограф вспомнил, как Примадонна доводила до слёз танцоров, участвующих в её юбилейном концерте.

Маститая исполнительница по правах "патриарха" российского шоу-бизнеса порой вела себя как диктатор. Об этом рассказал хореограф Егор Дружинин в YouTube-шоу "Стрелец-молодец".

Дружинин признался, что впервые столкнулся с упрямым нравом Аллы Борисовны, когда работал над концертом Жасмин. Позже хореографу выпала честь ставить танцевальные номера на юбилейном концерте Пугачёвой.

"Мы друг друга в этом плане стоили. Она тоже может помотать нервы будьте-нате. Самая сложная и самая большая звезда, с которой мне приходилось работать. Это человек жесткий, достаточно грубый. И сам понимаешь, стоит ли терпеть", — рассказал наставник проекта "Танцы" в интервью на YouTube-шоу "Стрелец-молодец".

По словам Дружинина, Алла Борисовна снимала номера, которые ей изначально нравились, после многих недель репетиций. Егор вспомнил, как танцовщики "все были в слезах, все были трижды обижены".

"Я себе сказал: "Больше не буду с этой женщиной работать никогда!" — признался хореограф.

При этом Дружинин признал, что Пугачёва, когда что-то отвергает, неизменно предлагает свои идеи.