Хореограф вспомнил, как Примадонна доводила до слёз танцоров, участвующих в её юбилейном концерте.
Маститая исполнительница по правах "патриарха" российского шоу-бизнеса порой вела себя как диктатор. Об этом рассказал хореограф Егор Дружинин в YouTube-шоу "Стрелец-молодец".
Дружинин признался, что впервые столкнулся с упрямым нравом Аллы Борисовны, когда работал над концертом Жасмин. Позже хореографу выпала честь ставить танцевальные номера на юбилейном концерте Пугачёвой.
"Мы друг друга в этом плане стоили. Она тоже может помотать нервы будьте-нате. Самая сложная и самая большая звезда, с которой мне приходилось работать. Это человек жесткий, достаточно грубый. И сам понимаешь, стоит ли терпеть", — рассказал наставник проекта "Танцы" в интервью на YouTube-шоу "Стрелец-молодец".
По словам Дружинина, Алла Борисовна снимала номера, которые ей изначально нравились, после многих недель репетиций. Егор вспомнил, как танцовщики "все были в слезах, все были трижды обижены".
"Я себе сказал: "Больше не буду с этой женщиной работать никогда!" — признался хореограф.
При этом Дружинин признал, что Пугачёва, когда что-то отвергает, неизменно предлагает свои идеи.
"Она никогда не отвергает просто так, не говорит: "Принесите мне другое, но лучше". Отвергая, всегда предлагает. Это единственное, пожалуй, что меня иногда примиряло с характером её работы. Она интуитивно знает, к чему идет. Представляет результат, но пути достижения цели ей не всегда ясны", — рассказал Дружинин о своих впечатлениях от работы с Примадонной.
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