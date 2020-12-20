Вдовец Легкоступовой сделал заявление по поводу смерти жены

Юрий Фирсов наводит мосты с потенциальной зрительской аудиторией.

Яхтсмен прожил в браке с Валентиной Легкоступовой всего несколько месяцев. Исполнительница хита "Ягода-малина" скончалась при загадочных обстоятельствах, которые стали предметом уголовного расследования.

Адвокат Фирсова ране заявлял, что подозревать вдовца певицы в причастности к её смерти не имеет смысла, так как Юрий не претендует на её имущество и следовательно не имеет корыстных мотивов для совершения преступления.

Фирсов, однако, пересмотрел свою взгляды и решил претендовать не только на материальное наследие супруги, но и стать правообладателем её интеллектуального имущества. Он заявил, что собирается исполнять песни любимой супруги.

Так, по его словам, он пытается сохранить память об обожаемой им женщине.

"Я потерял близкого человека, и уже несколько месяцев живу с этим ощущением. Мне тяжело", — объяснил Фирсов своё моральное состояние.

Интерне-пользователи предположили, что таким образом Фирсов пытается расположить к себе аудиторию для того, чтобы начать концертную деятельность.