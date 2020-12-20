Юрий Фирсов наводит мосты с потенциальной зрительской аудиторией.
Яхтсмен прожил в браке с Валентиной Легкоступовой всего несколько месяцев. Исполнительница хита "Ягода-малина" скончалась при загадочных обстоятельствах, которые стали предметом уголовного расследования.
Адвокат Фирсова ране заявлял, что подозревать вдовца певицы в причастности к её смерти не имеет смысла, так как Юрий не претендует на её имущество и следовательно не имеет корыстных мотивов для совершения преступления.
Фирсов, однако, пересмотрел свою взгляды и решил претендовать не только на материальное наследие супруги, но и стать правообладателем её интеллектуального имущества. Он заявил, что собирается исполнять песни любимой супруги.
Так, по его словам, он пытается сохранить память об обожаемой им женщине.
"Я потерял близкого человека, и уже несколько месяцев живу с этим ощущением. Мне тяжело", — объяснил Фирсов своё моральное состояние.
Интерне-пользователи предположили, что таким образом Фирсов пытается расположить к себе аудиторию для того, чтобы начать концертную деятельность.
Женщина призналась, что ведущий рассказал ей о своих важных делах.