Андрея Григорьева-Аполлонова восхитил побочный эффект COVID-19

Рыжий солист группы "Иванушки International" рассказал о том, как переболел коронавирусом.

Андрей Григорьев-Аполлонов объяснил поклонникам, что в лёгкой форме перенёс COVID-19.

Жизни и здоровью самого солнечного "иванушки" ничего на данный момент не угрожает.

50-летний певец поделился в своём Instagram-аккаунте интересной информацией о последствиях коронавируса.

"Здрасьте! Давненько меня тут не было! Я, например, бессимптомно переболел Ковидом и бросил курить! Чего и вам желаю!" — написал Андрей в своём микроблоге.

Ранее продюсер группы "Иванушки International" Игорь Матвиенко высказался об алкогольной зависимости Григорьева-Аполлонова. Продюсер собирался вытаскивать Андрея из бездны, в которую тянет певца пристрастие к спиртному.