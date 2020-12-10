Популярность Ольги Бузовой сравнили с "феноменом стула"

Поющая ведущая незаметно для всех выбилась в лидеры медиасферы.

Еще несколько лет назад о ведущей "Дома-2" многие отзывались пренебрежительно, однако со временем Ольга Бузова стала набирать вес в сфере шоу-бизнеса.

Девушка, которая долгое время мужественно сносила "пощёчины" хейтеров, стала одной из самых высокооплачиваемых персон индустрии развлечений.

Ольга Бузова поражает своей работоспособностью и желанием лидировать во всех своих начинаниях.

Парадокс успеха Бузовом заставил аналитиков порассуждать над сказочным восхождением представительницы селебрити на "олимп успеха".

В контексте истории Ольги Бузовой некоторые вспомнили психологический эксперимент, который провели в Нидерландах около 20 лет назад.

Суть опыта заключалась в том, что зрителям с экранов ТВ показывали пустое помещение, в центре которого стоял стул. Одинокий стул приковывал к себе внимание публики. Когда же зрители начали замечать, что стул слегка меняет свое положение, они пытались увидеть в этом глубинный смысл и даже предугадать логику в процессе перемещения ничем не примечательного предмета мебели.

Ольгу Бузову сравнили с подобным стулом, который притягивает к себе взгляды окружающих.