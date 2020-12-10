Мама Децла рассказала о сложном характере внука

Семья звезды 90-х пытается наладить общение с единственным сыном Кирилла Толмацкого.

Дед и бабушка, потерявшие сына в феврале 2019 года, объяснили, что отношения с невесткой Юлией и внуком Тони складываются непросто.

Продюсер и отец Децла Александр Толмацкий отмечает, что внук бывает резок и заинтересован только в том, чтобы получать материальную выгоду от общения с родственниками.

Бабушка 15-летнего Тони Ирина Толмацкая благосклоннее относится к единственному внуку, всеми силами пытаясь наладить общение с отпрыском.

Ирина Толмацкая заметила, что внук смягчился, как только речь зашла о наследстве.