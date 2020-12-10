Семья звезды 90-х пытается наладить общение с единственным сыном Кирилла Толмацкого.
Дед и бабушка, потерявшие сына в феврале 2019 года, объяснили, что отношения с невесткой Юлией и внуком Тони складываются непросто.
Продюсер и отец Децла Александр Толмацкий отмечает, что внук бывает резок и заинтересован только в том, чтобы получать материальную выгоду от общения с родственниками.
Бабушка 15-летнего Тони Ирина Толмацкая благосклоннее относится к единственному внуку, всеми силами пытаясь наладить общение с отпрыском.
Ирина Толмацкая заметила, что внук смягчился, как только речь зашла о наследстве.
"Теперь я знаю, где они находятся и могу написать. Иногда отвечают, иногда — нет, но, в любом случае, лед тронулся. Хотя отношения все же сложные. Нет Кирюши, нет контакта…хотелось бы больше живого общения. Возможно, оно и наладится, не знаю. Меня спрашивают: "Вы помогаете им?". Но поскольку я пенсионер, возможно, родственники могли предложить какую-то помощь. Но нет… Помочь может только бабушка… И желательно финансово!", — рассказала мама Децла в интервью порталу Teleprogramma. pro
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