Виктория Боня рассказала, как потеряла девственность

Виктория Боня вспомнила о том, как потеряла девственность и пожалела об этом.

Телеведущая росла в Забайкальском крае, в городе Краснокаменске. Ещё в юном возрасте она с подругой отправилась к двум парням. Через некоторое время её подруга уединилась с одним из них, а Боня осталась наедине с хозяином квартиры.