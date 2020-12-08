Виктория Боня вспомнила о том, как потеряла девственность и пожалела об этом.
Телеведущая росла в Забайкальском крае, в городе Краснокаменске. Ещё в юном возрасте она с подругой отправилась к двум парням. Через некоторое время её подруга уединилась с одним из них, а Боня осталась наедине с хозяином квартиры.
"Он меня не насиловал, ничего такого не было. Просто мы начали целоваться, и в какой-то момент я понимаю: что-то происходит. Это было так неожиданно, длилось ровно две секунды. Я оттолкнула его потом. Он не знал, что я девочка. Не помню, кто он и как его зовут", — рассказала телеведущая.
"Прошел год. У меня появился мужчина. И я думала, что родилась без девственности, а потом вспомнила ту ситуацию", — добавила Боня.
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