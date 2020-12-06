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Солнцев рассказал, что Май Абрикосов нищенствует в деревне

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Солнечный кудрявый парень, который являлся одним из первопроходцев "Дома-2", отдалился от мира шоу-бизнеса.

Солнцев рассказал, что Май Абрикосов нищенствует в деревне

Если его приятели по "телестройке" ещё как-то греют руки на былой славе, то он стал вести ничем не примечательный образ жизни, отказавшись от своего "куска пирога" в индустрии развлечений.

Роман Тертишный, который известен поклонникам первых выпусков реалити-шоу как  Май Абрикосов, сильно изменился. Из "мальчика-одуванчика" он превратился в сурового деревенского парня с бритой головой.

Ходили слухи, что у парня были проблемы с наркотиками. Сейчас молодой человек стал религиозен и часто посещает деревенский храм.

Ветеран телестройки живёт в одной из деревень Воронежской области. По словам бывших соратников, Тертишный иногда позволяет себе в социальных сетях нелестно отзываться о прежних друзьях-товарищах.

"Мне даже сказать нечего о нём. Он нищенствует в бабкином доме. Пытался наезжать на меня, и Стёпку Меньщикова. На людей, которые не вылезают со съёмок даже в тяжёлые времена. Пусть место своё помнит, красавчик. А место у него очень непритязательное. У него место стыдное. Сидеть в бабкином доме в деревне и разводить вонь", — рассказал о Мае Абрикосове в беседе с корреспондентами интернет-портала Teleprogramma. pro бывший сосед по "Дому-2" Рустам Солнцев.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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