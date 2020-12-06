Солнцев рассказал, что Май Абрикосов нищенствует в деревне

Солнечный кудрявый парень, который являлся одним из первопроходцев "Дома-2", отдалился от мира шоу-бизнеса.

Если его приятели по "телестройке" ещё как-то греют руки на былой славе, то он стал вести ничем не примечательный образ жизни, отказавшись от своего "куска пирога" в индустрии развлечений.

Роман Тертишный, который известен поклонникам первых выпусков реалити-шоу как Май Абрикосов, сильно изменился. Из "мальчика-одуванчика" он превратился в сурового деревенского парня с бритой головой.

Ходили слухи, что у парня были проблемы с наркотиками. Сейчас молодой человек стал религиозен и часто посещает деревенский храм.

Ветеран телестройки живёт в одной из деревень Воронежской области. По словам бывших соратников, Тертишный иногда позволяет себе в социальных сетях нелестно отзываться о прежних друзьях-товарищах.