Солнечный кудрявый парень, который являлся одним из первопроходцев "Дома-2", отдалился от мира шоу-бизнеса.
Если его приятели по "телестройке" ещё как-то греют руки на былой славе, то он стал вести ничем не примечательный образ жизни, отказавшись от своего "куска пирога" в индустрии развлечений.
Роман Тертишный, который известен поклонникам первых выпусков реалити-шоу как Май Абрикосов, сильно изменился. Из "мальчика-одуванчика" он превратился в сурового деревенского парня с бритой головой.
Ходили слухи, что у парня были проблемы с наркотиками. Сейчас молодой человек стал религиозен и часто посещает деревенский храм.
Ветеран телестройки живёт в одной из деревень Воронежской области. По словам бывших соратников, Тертишный иногда позволяет себе в социальных сетях нелестно отзываться о прежних друзьях-товарищах.
"Мне даже сказать нечего о нём. Он нищенствует в бабкином доме. Пытался наезжать на меня, и Стёпку Меньщикова. На людей, которые не вылезают со съёмок даже в тяжёлые времена. Пусть место своё помнит, красавчик. А место у него очень непритязательное. У него место стыдное. Сидеть в бабкином доме в деревне и разводить вонь", — рассказал о Мае Абрикосове в беседе с корреспондентами интернет-портала Teleprogramma. pro бывший сосед по "Дому-2" Рустам Солнцев.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.