Дрожжина и Цивин проговорились о своих коварных планах

Предприимчивые супруги, которых метко сравнили с лисой Алисой и котом Базилио, продолжают говорить о недвижимости вдовы и дочери Баталова, как о своей собственности.

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин пытались облагородить мотивы своих поступков, заявив, что собираются выстроить на месте дачи Баталова Дом ветеранов кино.

За этим заявлением люди, осведомлённые о делах бывшей актрисы и юриста, усмотрели совсем не благородные стремления.

Те, кто столкнулся с деятельностью "благотворителей", уверены, что в собственноручно организованный Дом престарелых они собирались свозить одиноких актёров, чтобы легко завладеть их имуществом.

Адвокат Гитаны Леонтенко объяснил, что дача, о которой идёт речь, принадлежит дочери Баталова Марии, которая очень дорожит загородным домом. Она в летний период живёт на этой даче в окружении вещей, которые напоминают ей об отце.

По словам Гитаны Аркадьевны, она никогда не просила Цивина продавать эту дачу.

Юрист семьи Баталовых Юлия Антонова объяснила, что, возможно, таким образом Михаил Цивин проговорился о своих намерениях.

"Цивин, скорее всего, выкладывает свои подсознательные задумки и хочет каким-то образом облагородить их", — объяснила адвокат в интервью порталу teleprogramma. pro.

Свои мечты относительно дачи Баталова Цивин уже озвучивал не раз.