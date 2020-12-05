Марат Сафин дал пищу для слухов о его романе с Викторией Боней

Празднование дня рождения в Дубае не заладилось. Виктория Боня решила переиграть свои именины и устроила праздник в Москве.

Светская львица ранее рассказывала в своём Instagram-аккаунте, что мероприятие, организованное в честь её дня рождения, закончилось печально.

Модели пришлось обратиться за медицинской помощью после веселья в ОАЭ.

В микроблоге Виктория Боня также изливала душу подписчикам, обвиняя некоего обидчика в предательстве. Боня обрушила на того, кто плюнул в её душу, довольно эмоциональный и обличительный пост.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что Боня "бросила камень в огород" Марата Сафина. Женщину часто видят в компании известного теннисиста.

Слухи о том, что Викторию обидел Сафин, не подтвердились. Спортсмен явился на празднование 41-го дня рождения своей подруги с огромным букетом цветов. Тем самым Сафин подогрел слухи о том, что между ним и Боней романтические отношения.