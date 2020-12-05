Брат Алексея Баталова умоляет забрать его из дома престарелых

Журналисты отыскали священника и писателя Михаила Ардова в одном из домов престарелых.

Скандалы в семье народного артиста СССР Алексея Баталова после его смерти активно множатся.

Без наследства вдову и дочь знаменитого актёра оставили супруги Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, которых обвиняют в мошенничестве.

Михаил Ардов, который посвятил жизнь Богу, не оставил прямых наследников. Старость он вынужден коротать в одиночестве в "казённом" учреждении.

Журналисты КП искали священника Михаила Ардова в церковных приходах, где он служил. Там предположили что отец Михаил коротает свои деньки в доме престарелых.

Догадки оказались верны. Михаил Ардов сумел переговорить с корреспондентами.

"Я тут как узник, помогите. Я даже родственникам позвонить не могу. Они просто не берут трубки. Ко мне никто не приходит, я совершенно одинок, рассказал священник по телефону журналисту "Комсомольской правды".

Корреспонденты договорились о встрече с Михаилом Ардовым, однако их в дом престарелых не пустили, сославшись на то, что условия контракта не позволяют Ардову встречаться с журналистами.

На звонки отец Михаил не отвечает, так как вероятно у него отобрали телефон.

Гитана Леонтенко объяснила, что ей неизвестно о местонахождении Михаила Ардова.

Журналисты КП дозвонились до племянницы священника, заслуженной артистки России Анны Ардовой, которая отказалась общаться с прессой, услышав имя своего дяди.