Представители шоу-бизнеса всё чаще становятся жертвами информационного слива.

Кому-то доставляет удовольствие выкладывать в открытый доступ личные данные знаменитостей. Рассекреченные телефоны звёзд очень будоражат неадекватных личностей. Они начинают забрасывать публичных персон звонками и сообщениями довольно негативного содержания.

На подобные сливы уже жаловалась Ольга Бузова. Теперь подобная участь настигла и вторую супругу футболиста Дмитрия Тарасова.

Реакция Костенко была похожей на реакцию Бузовой. Обе женщины обрушились на хейтеров с самыми яростными обвинениями.

"В каждом тексте — неподдельная злость, агрессия и скрытые комплексы — ну просто услада для психологов, которые с удовольствием бы разобрали по полочкам проблемы каждого. Формально я понимаю, что это ненормально, нездорово, это проблема общества. Но по-человечески я отказываюсь понимать это озлобленное стадо (иначе, простите, не назовешь), верящее во все, что напишут, и любящее устраивать самосуд, наблюдать спектакли и рыться в чужом грязном белье", — написала Анастасия обличительное послание тем, кто решил излить на неё свою злобу.