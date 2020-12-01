Недавно стало известно, что Полина Гагарина решилась подать на развод с Дмитрием Исхаковым.
Примечательно, что уже около года пара живёт порознь и практически не общается. Однако многие задавались вопросом, почему супруги не разводились всё это время.
Ответ всплыл только сейчас. В процессе расторжения брака был поднят вопрос о разделении имущества, которое, как оказалось, оценивается в более чем 300 миллионов рублей.
В минувшее воскресенье в Белоруссии сторонники оппозиции снова вышли на улицы. Колонной промаршировали по Минску и другим городам страны. Вяленько так промаршировали...