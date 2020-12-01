Слуга Елизаветы II обворовал королеву на 100 тысяч фунтов

В Великобритании задержали слугу Елизаветы II Адама Канто, который воровал вещи из Букингемского дворца и продавал их через интернет.

Примечательно, что вор очень дёшево оценивал предметы и за уникальные экспонаты выручил всего 100 тысяч фунтов.

Канто удалось вынести из дворца медаль кавалера ордена Бани; медаль кавалера Королевского Викторианского ордена; фотографии с автографами принца Уильяма и Кейт Миддлтон; фотоальбом королевского государственного приема во время визита президента США Дональда Трампа.

Более того, злоумышленник не стеснялся воровать вещи своих коллег из их личных шкафчиков.