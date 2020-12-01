Недавно стало известно, что Полина Гагарина всё-таки решилась расторгнуть брак с фотографом Дмитрием Исхаковым.
Певица подала заявление в суд, в котором попросила развести её с супругом, разделить их имущество, а также отдать ей их общую дочь на воспитание.
"Семья — лучшее, что может быть в жизни. Верьте в любовь и будьте счастливы", — сказал Исхаков в видеообращении к подписчикам.
В минувшее воскресенье в Белоруссии сторонники оппозиции снова вышли на улицы. Колонной промаршировали по Минску и другим городам страны. Вяленько так промаршировали...