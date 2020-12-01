Исхаков обратился к подписчикам после сообщений о разводе

Недавно стало известно, что Полина Гагарина всё-таки решилась расторгнуть брак с фотографом Дмитрием Исхаковым.

Певица подала заявление в суд, в котором попросила развести её с супругом, разделить их имущество, а также отдать ей их общую дочь на воспитание.