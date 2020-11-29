Викторию Боню спасали врачи после её дня рождения в ОАЭ

Отпуск светской львицы изначально не заладился.

Сначала инстадиву задержала полиция Франции. Модель рассказала, что в участке её продержали целый час за то, что её заметили в аэропорту без маски.

Бывшая участница шоу "Дом-2" отправилась отмечать день рождения в Объединённые Арабские Эмираты.

Праздник для 41-летней ведущей закончился печально.

О неприятностях представительница селебрити сообщила в Instagram в разделе Stories.

"Короче, день рождения закончился доктором и скорой помощью. Вот, как же так бывает? Вот, я рассказываю: 41 год исполнился и всё — сразу доктора вызываем. Сейчас будут делать укол", — объяснила Виктория.

Причиной недомогания, по словам женщины, стала межреберная невралгия. Боня уверена, что годы берут своё.