Отпуск светской львицы изначально не заладился.
Сначала инстадиву задержала полиция Франции. Модель рассказала, что в участке её продержали целый час за то, что её заметили в аэропорту без маски.
Бывшая участница шоу "Дом-2" отправилась отмечать день рождения в Объединённые Арабские Эмираты.
Праздник для 41-летней ведущей закончился печально.
О неприятностях представительница селебрити сообщила в Instagram в разделе Stories.
"Короче, день рождения закончился доктором и скорой помощью. Вот, как же так бывает? Вот, я рассказываю: 41 год исполнился и всё — сразу доктора вызываем. Сейчас будут делать укол", — объяснила Виктория.
Причиной недомогания, по словам женщины, стала межреберная невралгия. Боня уверена, что годы берут своё.
Жители России, получающие пенсию с 1 по 9 число, в декабре текущего года получат двойную выплату.