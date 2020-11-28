Из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер более 90% новогодних корпоративов отменились.

Организация остальных 10% находится в подвешенном состоянии. Об этом рассказал известный промоутер Сергей Лавров "Комсомольской правде". По его словам, несмотря на трудности и кризис большинство артистов не хотят снижать гонорары, чтобы "не потерять репутацию".

"Я общался со многими артистами, большинство сидит без дела. У меня сейчас есть только два заказа на проведение новогоднего корпоратива, но без аванса. Некоторые звёзды не хотят спускаться с небес на землю. Например, отказались снижать гонорар Шнуров, Лепс. Они считают, что это будет ударом по их репутации", — пояснил Лавров.

"Если раньше пользовались популярностью звёзды 90-х, то сейчас они вообще обнищали, поскольку их заказчики — это публика 50+, которая с большой опаской относится к своему здоровью. Ситуация у шоу-бизнеса сейчас плачевная. Вот Воробей говорит, что нет денег даже на оплату "коммуналки", и я ей верю. Не у всех, как у Валерии и Филиппа Киркорова, есть подушка безопасности", — добавил промоутер.