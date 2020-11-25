Собчак запустила могилы деда и бабки по отцовской линии

Тема семейных погостов звёзд сейчас приобретает особую актуальность.

Недавно журналисты обратили внимание на то, в каком запустении находится захоронение известного композитора Владимира Шаинского. Теперь в невнимании к усопшей родне обвинили Ксению Собчак.

Театральный продюсер Валерий Сергеев рассказал, что родственники светской львицы покоятся в Узбекистане. В бывшей союзной республике расположены могилы родителей политика Анатолия Собчака, который является выходцем из Узбекистана.

По словам Валерия Сергеева, который дружил с покойным мэром Санкт-Петербурга, Ксения Анатольевна ни разу не была на родине родственников со стороны отца.

За захоронением дедушки и бабушки никто не ухаживает, поэтому могилы обветшали.

"С тех пор, как в 2000 году Анатолия Собчака не стало, о могиле его родителей некому позаботиться. Недавно мои друзья прислали фотографию с кладбища. Могила в жутчайшем состоянии!" — сообщил продюсер изданию "Комсомольская правда".

Сергеев также отмечает равнодушие Собчак к живым родственникам. Он говорит, что сейчас в бедственном материальном положении находится двоюродная сестра Анатолия Собчака и его племянница.