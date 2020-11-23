Модель Алена Кравец выступила с необычным заявлением. Она хочет родить ребёнка от Армена Джигарханяна, который умер 14 ноября.

Кравец располагает информацией, что легендарный актёр замораживал свой биологический материал в центре планирования семьи на Рублевке.

"Я хотела бы заручиться согласием своего мужа, получить эти сперматозоиды, забеременеть с их помощью и родить. Это же прекрасный генетический материал — дети будут красивыми, талантливыми, полными сил до старости. К тому же дочь давно просила меня о братике или сестричке. Думаю, что если я смогу забеременеть и у меня родится мальчик, назову его Арменом, а девочку — Леночкой, в память об умершей дочери уважаемого и любимого мною Армена Борисовича", — сообщила модель.