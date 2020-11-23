Волочкова призналась, что у неё проблемы с финансами

Анастасия Волочкова не привыкла экономить на себе и регулярно рассказывает подписчикам в соцсетях о своей богатой жизни.

Однако благосостояние балерины серьёзно ухудшилось в период пандемии. У неё образовались большие долги и сейчас Волочкова вынуждена экономить.

Сейчас у балерины есть квартира в Санкт-Петербурге и дом в Подмосковье, однако она считает, что с неё требуют слишком большие суммы за оплату ЖКУ.