Анастасия Волочкова не привыкла экономить на себе и регулярно рассказывает подписчикам в соцсетях о своей богатой жизни.
Однако благосостояние балерины серьёзно ухудшилось в период пандемии. У неё образовались большие долги и сейчас Волочкова вынуждена экономить.
Сейчас у балерины есть квартира в Санкт-Петербурге и дом в Подмосковье, однако она считает, что с неё требуют слишком большие суммы за оплату ЖКУ.
"У меня просто есть недвижимость, и она немаленькая, это дом, в котором я живу. И раньше управляющая компания насчитывала довольно серьезные суммы, примерно это составляло 60 тысяч рублей в месяц. Я запросила отчет у управляющей компании, за что мы платили деньги. И когда я перестала платить лишние расходы, меня поддержали соседи", — рассказала Волочкова.
В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.