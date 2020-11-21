Недавно жена Андрея Беднякова Анастасия Короткая заразилась коронавирусом. Из-за этого она самоизолировалась от мужа в отдельной комнате. Супруги общаются записками, которые подкладывают под дверь.
Сейчас Бедняков сам обустраивает своей быт и утверждает, что научился многим новым вещам, например, включать стиральную машинку.
"Узнал, как включать стиралку, сколько варить гречку, как жарить креветки. В общем, словно жить начал с нуля. Оказывается, на жене столько забот и хлопот. И она так сильно облегчила мне существование", — поделился блогер.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.