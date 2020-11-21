Андрей Бедняков поделился эмоциями после жизни без жены

Недавно жена Андрея Беднякова Анастасия Короткая заразилась коронавирусом. Из-за этого она самоизолировалась от мужа в отдельной комнате. Супруги общаются записками, которые подкладывают под дверь.

Сейчас Бедняков сам обустраивает своей быт и утверждает, что научился многим новым вещам, например, включать стиральную машинку.