Знаменитый режиссёр скончался в возрасте 84 лет.
В конце октября режиссёр был госпитализирован ГКБ имени братьев Бахрушиных в тяжёлом состоянии. После того как состояние именитого деятеля культуры ухудшилось, его перевели в военный госпиталь, где он ушёл из жизни 17 ноября.
Предварительно сообщается, что Роман Виктюк скончался от инсульта.
В театре, который носит имя Романа Виктюка, решили не отменять спектакль в день его смерти. Публике показали постановку "Танго" (режиссер-постановщик Игорь Неведров).
Режиссер и актёр Театра Романа Виктюка Игорь Неведров обратился к зрителям перед началом показа.
"Это было непросто решиться играть сегодня "Танго"… Виктюк говорил, что самое главное происходит здесь, что спектакли для этого и существуют. Мы с вами вместе ... Роман Григорьевич назвал домом света, и это правда. Роман Григорьевич никогда не отменял спектакли. Здесь могла быть минута молчания, однако Виктюк их терпеть не мог. Он говорил, что надо трудиться, Сейчас мы будем трудиться. Хотя, поверьте, нам было бы проще отменить спектакль", — сказал Игорь Неведров.
"На одного доброго гения стало в нашем мире меньше", — пишут поклонники творчества талантливого театрального деятеля.
"Светлая Память Мастеру. Мужества актерскому коллективу и служащим театра. Примите мои искренние соболезнования. Светлая Память Мастеру!" — комментируют печальное известие зрители Театра Романа Виктюка.
Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.