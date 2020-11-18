"Виктюк никогда не отменял спектакли": в память о нём сыграли "Танго"

Знаменитый режиссёр скончался в возрасте 84 лет.

В конце октября режиссёр был госпитализирован ГКБ имени братьев Бахрушиных в тяжёлом состоянии. После того как состояние именитого деятеля культуры ухудшилось, его перевели в военный госпиталь, где он ушёл из жизни 17 ноября.

Предварительно сообщается, что Роман Виктюк скончался от инсульта.

В театре, который носит имя Романа Виктюка, решили не отменять спектакль в день его смерти. Публике показали постановку "Танго" (режиссер-постановщик Игорь Неведров).

Режиссер и актёр Театра Романа Виктюка Игорь Неведров обратился к зрителям перед началом показа.